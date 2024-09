San Marino. APAS: adozione del cuore, Aladin e Jasmine

Aladin e Jasmine hanno circa 1 anno e mezzo. Aladin ha problemi alla vista e Jasmine è il suo supporto in tutto. Insieme sono completi, si cercano, si confortano, giocano e corrono, Jasmine è la luce di Aladin. Un brutto giorno sono stati pigiati in un trasportino e abbandonati lontano da casa. La casa dove Aladin conosceva bene i percorsi, dove era sicuro anche nel buio, le sue certezze sono state infrante in un solo giorno. Jasmine lo tranquillizza, mettendosi al suo fianco, il loro è un legame forte, che non vogliamo spezzare. L’amore incondizionato è un dono senza fine che si riversa senza riserve nel cuore di chi lo riceve: gli animali hanno molto da insegnarci. Aladin e Jasmine vorrebbero una casa dove sentirsi protetti, al sicuro, vorrebbero una famiglia dove sentirsi finalmente amati senza limiti. Le abilità di Aladin sono più forti della sua disabilità, è sempre affettuoso, ama ricevere le coccole ed insieme a Jasmine, che è la sua gioia e il suo buonumore, saranno degli amici riconoscenti e preziosi. Venite a conoscerli, perché sono più di quello che abbiamo scritto, ne vale la pena, vi aspettiamo! Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni