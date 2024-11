San Marino. APAS: Aggiornamento cane brutalmente seviziato

Informiamo i cittadini che ogni giorno ci chiedono informazioni sulla salute del cane Siberian Husky, vittima di gravi maltrattamenti e sevizie nelle scorse settimane, che il cane ora è fuori pericolo, sta bene ed è desideroso di uscire in passeggiata e di essere accudito amorevolmente.

Togo, questo è il suo nome, da martedì 12 novembre è ospite del Rifugio APAS dove rimarrà sino a nuove disposizioni del Tribunale. Nonostante i gravi maltrattamenti subiti, Togo è collaborativo e mostra ancora fiducia nelle persone, accettando con gioia di essere condotto a passeggio da tutti i volontari.

L’APAS coglie l’occasione per ringraziare la dott.ssa Roberta Gai e il suo Staff che hanno soccorso il cane giunto alla clinica veterinaria in condizioni gravissime, e che nei giorni successivi hanno seguito con grande professionalità ed empatia, ed estende i ringraziamenti al corpo delle Guardie di Rocca, per aver portato avanti l’indagine con determinazione e competenza sino ad individuare il colpevole di tale atto disumano ed efferato.