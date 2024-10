San Marino. Apas: Alice aspetta la sua famiglia delle meraviglie

Alice ha 5 mesi e aspetta la sua famiglia delle meraviglie. È un po’ timida inizialmente, infatti ha conosciuto anche la paura e l’angoscia e ha bisogno di capire chi si trova di fronte. Quando poi acquisisce fiducia, si sente finalmente libera di essere sé stessa e di donare tanto affetto e dolcezza. Un’anima bisognosa di amore è nascosta nel suo sguardo intenso, Alice è davvero una gattina splendida che aspetta l’occasione per essere finalmente felice. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni