San Marino. APAS: Andy felicemente adottato!

Sarà un Natale indimenticabile per Andy che ha ricevuto il regalo più bello: una casa e l’amore di Donatella. Andy è arrivato al Rifugio per una rinuncia di proprietà, una vita passata come guardiano, fuori dal contesto familiare, un carattere timido, sempre pronto a farsi da parte.

Quando si sono incontrati per la prima volta, gli occhi di Andy si sono illuminati, l’essenza di uno sguardo arriva all’anima, è un linguaggio universale e Donatella ha avvertito quella scintilla. Con semplicità ha realizzato il sogno di un cane che di opportunità ne aveva ben poche, l’età e la taglia importante, toglievano le poche speranze di adozione, ma Donatella ha subito capito che Andy ormai era parte del suo cuore. Andy ora è finalmente felice e noi ci auguriamo che altri cani adulti, che aspettano da troppo tempo nei canili, ricevano il loro regalo di Natale: una famiglia. Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore Donatella. Buona Vita gigante Andy.