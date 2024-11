San Marino. Apas: Chico cerca una famiglia dopo tanta solitudine

Chico ha 11 anni. È arrivato al Rifugio dopo essere stato relegato per tanto tempo alla solitudine. Non aveva mai conosciuto una carezza e anche le passeggiate sono per lui una grande novità e una fonte di grande gioia. Chico è molto intelligente e anche se adulto, è super attivo, ama la compagnia delle persone e non si stanca mai di ricevere attenzioni e coccole. Ha bisogno di trovare un amico che abbia tempo da dedicargli, con cui possa condividere le giornate e scoprire il significato della parola famiglia.

Spera di incontrare qualcuno che vada oltre l’età e gli offra la possibilità di trascorrere l’inverno della vita tra le comodità e il calore di una casa.

Adottare un cane adulto è un grande dono d’amore reciproco, proprio dalla tenerezza che scaturisce da queste dolci anime dovremmo trovare il desiderio di accoglierli. Per info APAS tel.0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni