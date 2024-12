San Marino. APAS: Cucciola cerca casa

Kylie è una splendida cucciola di 6 mesi, mix di Labrador e di Setter, frutto di una gravidanza indesiderata. Purtroppo presto giungerà al Rifugio se non troverà una famiglia.

Come tutti i cuccioli non si stanca mai di giocare, ha tanta energia e ama fare lunghe passeggiate. Naturalmente non potrà essere relegata in giardino, ha bisogno di una famiglia che la accolga come parte di essa e che le dedichi del tempo perché Kylie adora la compagnia delle persone. Con il suo manto scuro è semplicemente meravigliosa, ma non è un peluche e avrà bisogno di attenzioni costanti per tutta la sua vita, per questo cerchiamo un’adozione consapevole. Al momento pesa 19 kg e dovrebbe raggiungere al massimo i 25 kg, è vaccinata e verrà affidata con obbligo di sterilizzazione.

Kylie nonostante tutto ha una sconfinata fiducia nell’avvenire, regaliamole l’opportunità che merita .Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni