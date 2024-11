Dani è un gattino di 15 anni! Nero e bianco.

Sono ormai tre giorni che è fuori casa, e non torna. In località strada Lamaticcie Serravalle. E’ molto socievole ma tende a nascondersi … Forse è rimasto chiuso in qualche garage, o da qualche altra parte. E’ buonissimo … se qualcuno lo ha visto ci contatti su messanger, oppure al 3381935637. Grazie