San Marino. Apas: Elisa, 3 mesi, adottata!

Elisa ha solo tre mesi ed è rimasta sola dopo l’adozione del suo fratellino. Ogni giorno aspetta con speranza, soffre molto la solitudine ed è un po timida, ma quando acquisisce fiducia cerca di farsi notare, infatti non vede l’ora di potere finalmente assaporare la gioia di entrare a far parte di una famiglia. Dopo aver passato momenti difficili aspetta il suo riscatto per dimostrare finalmente tutte le sue qualità e per lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi verrà a conoscerla.

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni