San Marino. APAS: Fanny cerca una famiglia

Fanny è una cucciola di circa un anno. È molto socievole e affettuosa, non si stanca mai di giocare e di passeggiare ed è molto brava al guinzaglio. È anche estremamente intelligente, docile ed equilibrata. Ama la compagnia delle persone, per questo cerca una famiglia che la accolga in casa e insieme alla quale vivere la quotidianità. La sua vita è iniziata in salita e ha sofferto tanto, ma non si è fatta travolgere dalla paura e della tristezza, la sua devozione verso chi ama, insieme al suo carattere meraviglioso, la rendono l’amica ideale. Per info APAS tel.0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (domenica e festivi fino alle ore 13.00). Grazie per le condivisioni