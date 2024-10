San Marino. APAS: il dolce Dany adottato da Pierpaolo

Essere adottato dopo una vita vissuta in strada è stato davvero un dono incredibile per Dany che, ormai rassegnato, temeva di rimanere solo e senza la gioia di una famiglia. Alcuni pensano che i gatti adulti abbiano difficoltà nell’adattarsi in una nuova casa ed invece sono proprio loro ad apprezzare immediatamente le comodità e la tranquillità di un ambiente domestico. Pierpaolo con grande sensibilità non ha esitato un attimo, dopo aver conosciuto Dany è rimasto colpito dal suo bisogno di attenzioni e di riscatto ed ha deciso di dargli la possibilità di vivere la vita che aveva sempre sognato. Queste sono le adozioni più belle perché vanno oltre le apparenze e l’età, rendendo così possibile l’impossibile. Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore gli adottanti. Buona Vita Dany!