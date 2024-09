San Marino. APAS: Iside aspetta una famiglia che la ami!

Il fenomeno delle rinunce di proprietà è molto frequente purtroppo e anche Iside è entrata al Rifugio. Iside ha 4 anni, per lei è stato difficile accettare il cambiamento, i giochi e le copertine che aveva con sé, avevano l’odore di casa e la rendevano più serena, le davano la speranza che sarebbe rimasta per poco tempo, ma poi piano piano il profumo è svanito ed è arrivata la delusione. All’inizio ringhiava, non voleva nemmeno uscire, si era chiusa nel suo dolore e non capiva perché si trovasse sola e lontana dal mondo che aveva sempre conosciuto. Poi con pazienza e insieme ad alcuni volontari è riuscita ad accettare la situazione. Iside è molto intelligente, ora ha capito che si può fidare ed esce a passeggiare, così nonostante il suo carattere guardingo, spesso si rilassa e si gode il momento. Lo smarrimento iniziale ha lasciato spazio ad un lumicino di speranza per il futuro. Iside vorrebbe sentirsi parte di una famiglia e lasciarsi alle spalle questo brutto periodo, cerca un’adozione consapevole e come un’unica regina di casa. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Vi invitiamo ad evitare commenti offensivi, se volete aiutare Iside condividete. Grazie