San Marino. APAS: Maya e Leon due monelli fortunati

Maya e Leòn, lei di nove anni e suo figlio di 5 anni, razza Amstaff, sono arrivati al canile di San Marino, poiché con chip sammarinese, poco prima di Natale 2022, trovati vaganti a Miramare di Rimini. Passatempo preferito dei due furfanti a quattro zampe? Razzie di polli e di piccoli animali, anche di simili… ahinoi! Il motivo? La noia a causa del totale disinteresse dei proprietari.

Così per i due inizia una nuova vita, una vita di collegio, ma non di quelle dure con la signorina Rottenmayer dietro l’angolo che terrorizza solo con il passo, al contrario, una vita disciplinata ma interessante, fatta di sgambate, buon cibo, premietti e soprattutto tante belle passeggiate coi volontari, coi quali Maya e Leòn hanno stretto rapporti di fiducia e affetto. I volontari non fanno che decantare il loro carattere, forte, energico e leale, la loro intelligenza, la capacità di ascoltare e di imparare, i miglioramenti nel comportamento. La scuola funziona ma soprattutto l’amore e la fiducia nei loro confronti. I mesi trascorrono nell’incertezza di trovare per loro compagni umani che questa volta li sappiano amare e accudire per la vita. Si fanno appelli, passaparola, inviti a conoscerli, insomma si spera in un miracolo, poiché non tutti si sentono in grado di adottare un Amstaff, in questo caso addirittura due.

I miracoli però a chi ci crede veramente accadono, eccome se accadono addirittura doppi e davvero straordinari! Il primo di loro ad andare a casa sarà il magnifico Leòn, divenuto nel frattempo un modello di comportamento, bello e fiero, oggi ancora più in forma grazie a Deborah, di cui è diventato il fedele compagno di vita, nonché mascotte della palestra in cui lavora. Strafelici per Leòn ma un po’ tristi per Maya, nel frattempo rimasta sola, senza suo figlio e compagno di scorribande, non ci restava che incrociare ancora le dita, fra un appello e un altro…sarebbe accaduto un altro miracolo?

Un bel giorno verso dicembre arrivano al Rifugio due simpatiche suore, dell’Ordine Figlie Benedettine della Divina Provvidenza, sono alla ricerca di una cagnolina da adottare, così si comincia la visita lungo il corridoio del canile, finché giunti al box di Maya si verifica il colpo di fulmine fra Suor Scolastica e Maya, Maya rappresentava proprio la tipologia di cane che le sorelle cercavano, era perfetta per loro! Così dopo alcuni incontri per conoscersi a vicenda, mamma Maya poco prima di Natale 2023 varca con le sorelle le porte della loro casa, una casa calda e accogliente vicino alla Basilica del Santo Marino. Maya quindi, da monella di strada ha scelto la via della redenzione, prova ne è il suo atteggiamento devoto davanti all’altare, dove possiamo osservarla in rispettoso… raccoglimento. SPLENDIDA VITA CARI Maya e Leòn!