San Marino. APAS: Miles, smarrito in Via Pennicciola a Murata

PERSO! Miles è un gatto maschio sterilizzato di quasi 10 anni. È stato smarrito in Via Pennicciola a Murata (RSM) nella zona tra le scuole elementari e via delle Carrare. Miles di solito non si allontana da casa e la famiglia è preoccupata perché non è abituato a stare fuori così tanto tempo.

È un gatto molto grosso, pelo bianco/beige, molto buono e molto lento, non ha il microchip. Chiunque lo vedesse o avesse informazioni può contattare il seguente recapito 3342776556. Grazie per le condivisioni