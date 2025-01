San Marino. APAS: Paloma e Lorenzo adottati da Claudia e Giovanni

Lorenzo è arrivato al Rifugio in estate, nel periodo in cui tanti gattini sono in cerca di casa. Già adulto e con un carattere segnato dalle brutte esperienze, Lorenzo era invisibile e sembrava condannato alla solitudine. Paloma è una cucciola, recuperata in strada senza forze, stremata dalla fame e dalla sete, solo grazie alle amorevoli cure prestate a casa da una nostra volontaria si è ripresa diventando splendida. Giovanni e Claudia si sono subito innamorati di lei, ma poi hanno incrociato anche lo sguardo di Lorenzo. La paura e la sfiducia lo rendevano diffidente, ma non si sono scoraggiati anzi hanno compreso il suo bisogno di essere capito e rassicurato così Lorenzo, intuendo la loro sensibilità, si è lasciato accarezzare. Giovanni e Claudia hanno deciso di adottare entrambi ed è stata una scelta vincente perché Lorenzo grazie alla vicinanza di Paloma e, soprattutto alla pazienza e al sostegno della sua nuova famiglia, giorno dopo giorno fa grandi progressi. Giovanni e Claudia hanno fatto la differenza cambiando le loro vite, il risultato è un’adozione di coppia speciale. Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore gli adottanti. Buona Vita Paloma e Lorenzo