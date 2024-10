PERSO! Questo splendido gatto maschio dal manto nero di 3 anni non rientra a casa dal 26 settembre 2024. Si chiama Benito, è stato smarrito a Faetano (RSM) in Via Amedeo Filippucci. Non è sterilizzato e non ha il microchip, è buonissimo. Chiunque lo vedesse o avesse informazioni può contattare il seguente recapito telefonico 3668451143. Grazie per le condivisioni