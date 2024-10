San Marino. Apas: Sole cerca famiglia

Sole ha tre mesi ed immagina un futuro diverso rispetto a ciò che ha vissuto fino ad ora. Il suo sguardo tradisce un senso di ingiustizia, perché così piccola ha già subito la paura e l’angoscia dell’abbandono, ma allo stesso tempo emana gioia e una sconfinata fiducia nell’avvenire. Inizialmente Sole è un po’ timida, ma quando capisce di potersi fidare si rivela dolcissima e molto affettuosa. Sole merita il suo riscatto, in famiglia donerà tanto amore e scalderà il cuore di chi realizzerà il suo sogno. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 ( domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni