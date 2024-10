San Marino. APAS: splendidi gattini cercano famiglia

Tanti splendidi gattini aspettano una famiglia. Hanno meravigliosi manti morbidi e variegati, ma soprattutto sono capaci di donare serenità, allegria e amore incondizionato. In foto solo alcuni di loro, contatta il Rifugio APAS per venirli a conoscere! Si tratta di un grande gesto di solidarietà e di responsabilità che deve essere compiuto con la consapevolezza che si tratta di una scelta che non può essere dettata da circostanze occasionali, ma che deve valere per sempre. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni