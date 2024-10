TROVATA! Questa splendida gatta adulta di circa 7 anni si trova al Rifugio APAS. È stata recuperata ieri dentro un’automobile che ha fatto diverse tappe, ma si presume possa essersi intrufolata o in via Gino Giacomini in Città o a Dogana (RSM). Chiunque l’avesse smarrita o avesse informazioni può contattare il Rifugio APAS al n. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni