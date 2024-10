San Marino. APAS: Tyson cerca casa

Tyson ha 5 anni ed è un incrocio di amstaff e di pitbull. È molto affettuoso con le persone ed è anche abituato ai bambini, infatti ha sempre vissuto in casa. Purtroppo presto, per Tyson, si apriranno le porte del Rifugio. Vorremmo evitargli il senso di abbandono e di solitudine che provano gli animali quando entrano in canile. Purtroppo i cani adulti e di taglia importante non sono certamente la prima scelta di chi vuole adottare e spesso rischiano di diventare invisibili, ma Tyson non merita tutto questo e confidiamo che possa incontrare una persona speciale e consapevole dei suoi bisogni che voglia dargli l’opportunità di essere felice. Tyson non è socievole con i suoi simili maschi, mentre con le femmine non ha problemi, da testare con i gatti. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni