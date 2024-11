San Marino. APAS: un’adozione “consapevole” per Jack

Jack è un meraviglioso Labrador di un anno. È giovanissimo e non si stanca mai di giocare, ha tanta energia e ama fare lunghe passeggiate. Naturalmente non potrà essere relegato in giardino, ha bisogno di una famiglia che lo accolga come parte di essa e che gli dedichi del tempo perché Jack adora la compagnia delle persone. Jack è adorabile, ma non è un peluche, è un essere vivente e ha bisogno di attenzioni costanti per tutta la sua vita, per questo cerchiamo un’adozione consapevole. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni