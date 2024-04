San Marino. APERTE LE PREVENDITE DI LOCOMIX 2024! Da oggi in vendita su Liveticket i biglietti per la finale del 4 maggio

Aprono oggi, martedì 2 aprile 2023, le prevendite online per la finale della 17a edizione del festival per comici emergenti Locomix, organizzato dall’Associazione Locomotiva con la collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia, patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino e con il sostegno fondamentale di Cassa di Risparmio di San Marino, Energreen e Nauty Natural Beauty.

La finale, che vedrà esibirsi i 6 comici finalisti scelti durante le serate del 13 e del 20 aprile 2024 al Teatro Pazzini di Verucchio, si terrà sabato 4 maggio presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

E’ possibile acquistare i biglietti online, con un semplice un click, selezionando i posti desiderati sulla pianta, tramite il sito Liveticket al link https://www.liveticket.it/locomix. Il costo del biglietto è di €15,00 (prezzo unico) più diritti di prevendita.

Si prospetta un’edizione ricca di talenti e stili comici variegati, che vanno dal classico monologo al duo, dalla stand up alla comicità surreale, dalla parodia al demenziale. Risate e divertimento sono assicurati. Garantitevi presto un posto in teatro.

