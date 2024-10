San Marino. Aperti oggi i lavori della 51^ edizione della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero

Si sono aperti oggi, presso la sede della SUMS, i lavori della 51^ Consulta dei Cittadini sammarinesi residenti all’estero, che si protrarranno fino a domenica 6 ottobre.

Convenuti dai quattro anelli, argentino, francofono, italiano e statunitense, i concittadini partecipanti, sotto la Presidenza di Otello Pedini, sono stati accolti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, in qualità di Presidente Onorario della Consulta, che nel suo articolato intervento di apertura, ha svolto una ricognizione sui principali temi d’interesse nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’aggiornamento sul percorso che condurrà alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea e all’impianto normativo che regolamenta il rapporto con la stessa Consulta.

“È per me motivo di grande piacere e orgoglio aprire i lavori di questa 51^ Consulta – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – che da tempo consente di mantenere vivo il legame tra San Marino e i concittadini residenti all’estero, attraverso l’approfondimento di temi che hanno conseguenze dirette su aspetti quali la previdenza sociale, l’esercizio del voto elettorale e l’assunzione della cittadinanza”.

A seguire, i presenti saranno ricevuti in Udienza Ufficiale dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi.

Le giornate dedicate alla Consulta prevedono momenti di confronto e dibattito sui temi specifici richiesti e approvati dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri, interventi strutturati da parte di numerosi Segretari di Stato e funzionari della Pubblica Amministrazione.

Centrale in questa edizione sarà il nuovo applicativo informativo di gestione delle Comunità che dall’inizio del nuovo anno diventerà operativo in maniera volontaria per tutti, al fine di rendere più agevole, trasparente e sburocratizzata la gestione interna e il rapporto tra il Dipartimento Affari Esteri e le singole comunità.

Altra tematica oggetto dei lavori della Consulta è la nuova Legge sulle comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, approvata in occasione della 50^ edizione della Consulta e che vedrà il completamento dell’iter di adozione nelle prossime sessioni del Consiglio Grande e Generale.

Il programma prevede altresì numerosi momenti di carattere prettamente culturale e celebrativo, concepiti allo scopo di favorire e sottolineare il forte legame che unisce i concittadini, anche i più giovani, residenti all’estero al Paese d’Origine, nonché la memoria di concittadini emeriti, così come la conoscenza di iniziative, che riconducono ai tratti salienti dell’identità sammarinese.

Nella giornata di domenica infatti verrà svelata la targa commemorativa per l’intitolazione del Museo dell’Emigrante al Prof. Giovanni Galassi, già Presidente per numerosi anni della Comunità di Roma e Presidente della Consulta che ha fortemente creduto e voluto l’istituzione del Museo stesso.

San Marino 4 ottobre 2024/1724 d.f.R.