San Marino. Apertura Straordinaria Anticipata prevendite biglietti per il 25° Festival Internazionale della Magia di San Marino

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, giunto alla sua speciale 25° edizione, suscitando un entusiasmo straordinario, comunica l’apertura anticipata delle prevendite dei biglietti.

Date e Luoghi dell’Evento:

15-17 marzo: Tre giorni magici presso diverse sedi di San Marino.

Modalità di Acquisto:

Online sul sito ufficiale www.festivalinternazionaledellamagia.com

Direttamente presso l’edicola Quadrifoglio di Roberto Moroni, Via Piana 101, San Marino Città tel. 0549.992751

Spettacoli Imperdibili:

Trofeo Arzilli – Venerdì 15 marzo ore 21,00 al Kursaal: 10 maghi si sfideranno in un incantevole duello con le bacchette.

Gran Gala di “Close up” – Sabato 16 marzo alle ore 16 al Kursaal: Magia ravvicinata per un’esperienza unica.

Gran Gala della Magia – Sabato 16 marzo alle ore 21:00 al Teatro Nuovo di Dogana: Evento clou del festival.

Family Show – Domenica 17 marzo alle ore 16 al Kursaal: Uno spettacolo per tutta la famiglia.

Possibilità di acquistare il pacchetto con tutti gli spettacoli a prezzo super agevolato.

Informazioni e Assistenza: Per ulteriori dettagli e assistenza immediata, è attiva una chat WhatsApp h24 dove Susan sarà lieta di rispondere a tutte le vostre domande: +39 379 172 5274

Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario evento magico che celebra un quarto di secolo di incanto e stupore.





Festival Internazionale della Magia di San Marino