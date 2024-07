San Marino. Approvata l’istanza d’arengo per l’installazione al cimitero di Montalbo di ascensori o similari

Istanza d’Arengo n.18 del 07-04-2024 – per l’installazione nel cimitero di Montalbo, nella parte ove non vi sono, di supporti adeguati (ascensori o simili) atti a consentire alle persone anziane o disabili di accedere ai terrazzamenti del cimitero

Segretario di Stato Matteo Ciacci: In questo senso, quando parliamo del cimitero di Montalbo e in generale di tutte le strutture, dobbiamo fare un ragionamento sugli spazi che ci sono. Sono stati fatti ragionamenti a livello normativo per avere discipline diverse in merito ai loculi. La riflessione deve continuare e credo però che l’Istanza parla di una questione diversa. Il cimitero è un’area monumentale. Bisogna tenere conto che sono interventi assoggettati ad una valutazione di impatto ambientale. L’impegno che ci possiamo prendere è avviare uno studio di fattibilità.

Il Congresso di Stato esprime orientamento favorevole. Approvata con 44 voti favorevoli.

Askanews