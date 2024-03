San Marino. Aprono il 15 aprile le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia. Negli stessi giorni, aperte anche le iscrizioni per diventare volontari animatori  

Saranno aperte dal 15 al 19 aprile le iscrizioni per i soggiorni alla “Casa per ferie San Marino” di Pinarella di Cervia. Sono 8 i diversi turni disponibili nell’estate 2024, a partire dal 2 giugno e fino al 7 settembre 2024, a cui possono accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti.

Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanza per uno o più turni settimanali. Le iscrizioni verranno effettuate presso “Il Casale La Fiorina” (casa gialla) e seguiranno il seguente programma:

– il giorno 15 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00 ci si potrà iscrivere ai turni rivolti agli anziani;

– Il 16 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00 ci si potrà iscrivere ai turni rivolti a famiglie e persone con disabilità;

– Il 17 e 18 aprile, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00, ci si potrà iscrivere ai turni dedicati ai minori con educatore;

– Il 19 aprile, negli stessi orari, sarà infine dedicato all’iscrizione di educatori e collaboratori.

Le domande vanno consegnate personalmente, si consiglia quindi di presentarsi con il modulo di iscrizione compilato che si può scaricare dal sito ISS (ww.iss.sm) nella sezione “Casa per ferie” dove è reperibile anche tutta la modulistica per l’iscrizione e il regolamento interno per l’accesso alla struttura.

La quota di soggiorno dovrà essere versata al momento dell’iscrizione mediante assegno bancario non trasferibile o contante.

Per informazioni si può contattare il numero 0549 900956, oppure inviare un email a: casavacanze.pinarella@iss.sm.

Di seguito la suddivisione dei turni settimanali e delle relative quote:

TURNO PERIODO RISERVATO 1° turno Dal 2 al 15 giugno Anziani 2° turno dal 16 al 25 giugno Minori dai 6 a 11 anni con educatori 3° turno dal 26 giugno al 6 luglio Minori dai 6 a 11 anni con educatori 4° turno dal 7 al 20 luglio Minori dai 12 ai 14 anni con educatori 5° turno dal 21 luglio al 3 agosto Gruppi Disabilità e Gruppi Esterni e Famiglie 6° turno dal 4 al 17 agosto Famiglie e Gruppi Esterni 7° turno dal 18 agosto al 31 agosto Anziani e Famiglie 7° turno bis dal 1° al 7 settembre Anziani e Studio sport 6-14 anni

Quota iscrizione MINORI* Turno settimanale Turno intero 6-11 anni con educatore (10 gg.) / 300,00 € 12-14 anni con educatore 230,00 € 355,00 €

Quota iscrizione Accompagnatore/famigliare Turno settimanale Turno intero Primo accompagnatore 353,00 € 638,00 € Secondo accompagnatore / familiare 378,00 € 668,00 € Supplemento a persona camera con bagno 52,50 € 52,50 € Quota Minore 0 – 5 anni 164,00 € 202,00 € Quota Minore 6 – 11 anni 195,00 € 315,00 € Quota Minore 12 – 14 anni 230,00 € 355,00 €

Quota iscrizione Anziani Turno settimanale Turno intero Titolari pensione sociale senza assegno integrativo 227,00 € 378,00 € Titolari di pensione 340,00 € 580,00 € Supplemento a persona camera con bagno 52,50 € 52,50 €

Quota iscrizione Persone con disabilità Turno settimanale Turno intero Titolari di pensione 340,00 € 530,00 € Supplemento a persona camera con bagno 52,50 € 52,50 €

*Per il calcolo della tariffa turno minori viene considerato il compimento degli anni nell’anno solare

Ufficio Stampa, 28 aprile 2024

