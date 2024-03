San Marino. Arbitri: conferma tra gli istruttori del UEFA CORE per Podeschi

Prestigiosa conferma per Stefano Podeschi, tra gli istruttori del 59° UEFA CORE, che dal 19 al 26 marzo scorsi ha organizzato li corso introduttivo per arbitri ed assistenti, nella sede di Nyon. Al solito completo e impegnato il programma proposto ai corsisti, che ha toccato tutte le sfaccettature del mondo dell’arbitraggio – dalle prestazioni atletiche, alle conoscenze regolamentari e alla tenuta mentale nella gestione di un incontro.

Il prossimo step è previsto a settembre, con il Consolidation Course per tutti i partecipanti all’ultima edizione tenuta da Centre of Refereeing Excellence. A quell’appuntamento i direttori di gara afferenti alle Federcalcio di Galles ed Estonia arriveranno dopo essere supervisionati in due circostanze dallo stesso Podeschi, nel ruolo di mentore. Il primo appuntamento è fissato per il 6 aprile, nel Regno Unito.

FSGC | Ufficio Stampa