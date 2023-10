San Marino. Arbitri: Delvecchio arbitro al Mundialito 2023 di beach soccer

Raffaele Delvecchio è volato in Andalusia, precisamente ad Isla Canela, per rispondere alla designazione al Mundialito di Beach Soccer 2023 – organizzato chiaramente in Spagna. Per l’internazionale di San Marino, la direzione da primo arbitro di Spagna-Stati Uniti (5-2), seconda partita del Mundialito femminile che ha incoronato proprio le padrone di casa a punteggio pieno nel girone che ha coinvolto anche Portogallo ed Inghilterra. L’incontro tra Lusitane e Leonesse, terminato ai calci di rigore in favore delle prime (3-3, 4-2 d.c.r.), ha coinvolto Delvecchio nel ruolo di terzo arbitro.

Il fischietto dell’Associazione Sammarinese Arbitri è stato impegnato anche nel concomitante torneo maschile, dove a trionfare è stato il super favorito Brasile. Nella larga vittoria d’esordio della Nazionale verdeoro (15-4 contro il Messico), Delvecchio è stato designato come secondo arbitro. Così anche per Emirati Arabi Uniti-Messico, incontro vinto di misura dalla selezione mediorientale (5-4) che ha chiuso al secondo posto il Mundialito. Questo anche per effetto del successo ottenuto a discapito della Spagna: le Furie Rosse, dopo il 4-4 maturato nei tempi regolamentari, hanno ceduto ai calci di rigore (4-3 finale in favore degli EAU). In quest’ultima sfida Delvecchio è stato coinvolto come terzo arbitro. Come del resto è avvenuto nella gara che è certificato la vittoria del Brasile, impegnato nell’ultimo incontro con la Spagna: probabilmente le due nazionali di beach soccer più forti del mondo hanno dato spettacolo in una sfida decisa a 45” dal termine dal brasiliano Rodrigo – mattatore della supersfida con una tripletta a referto (7-6).

FSGC