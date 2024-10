Infrasettimanale dedicato alla Youth League per gli internazionali Beltrano, Cristiano ed Ercolani (con il tedesco Leonidas Exuzidis quale Quarto Ufficiale), volati a Gelsenkirchen per dirigere Shakhtar Donetsk – Atalanta, gara valevole per la seconda giornata del torneo e che, per ragioni ben note, ha richiesto la disputa in campo neutro. L’incontro, giocato nel primo pomeriggio di oggi, si è risolto con la larga vittoria (3-0) della Dea.

FSGC