San Marino. Arbitri – Laura Cordani assistente in Lussemburgo-Turchia di Nations League

L’assistente arbitrale internazionale per San Marino, Laura Cordani, è stata designata per l’importante incontro tra Lussemburgo e Turchia – valevole per il primato nel Gruppo C2 di UEFA Women’s Nations League. Allo stadio Emile Mayrisch di Esch-sur-alzette, venerdì scorso, la nazionale di Necla Güngör si è nettamente imposta col punteggio di 4-0 sulle lussemburghesi padrone di casa. Vittoria che ipoteca la qualificazione alla Lega B per la Turchia, a punteggio pieno al giro di boa del raggruppamento dove la prime inseguitrici sono le ultime avversarie battute, distanti cinque punti.

A dirigere l’incontro è stata Miriama Bo?ková, che si è avvalsa dell’assistenza di Laura Cordani – rappresentante San Marino – e dell’omologa slovacca Alexandra Vargova. Per Cordani, dopo aver chiuso la prima annata da assistente internazionale con la semifinale degli Europei Under 17 tra Spagna e Inghilterra lo scorso maggio, questa è stata di fatto la prima uscita ufficiale nella stagione 2023-24, nonché il debutto assoluto nel team arbitrale designato per un incontro tra nazionali maggiori.

FSGC | Ufficio Stampa