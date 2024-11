Nuova nomina internazionale per Michele Beltrano e Gianmarco Ercolani, impegnati in questi giorni in Romania per il mini-torneo di qualificazione agli Europei Under 17. Nella giornata di ieri Beltrano è stato 4° ufficiale per Romania-Grecia – incontro terminato 3-0 per gli ellenici – con Ercolani assistente. Beltrano è stato poi nominato arbitro per Ungheria-Romania di sabato 16 e per Azerbaijan-Romania di martedì 19. Ercolani farà il suo assistente anche in queste due gare.

FSGC