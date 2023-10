San Marino. Arlotti accorcia ma non è abbastanza, Carpi 3-1 Victor

Arlotti accorcia ma non è abbastanza, Carpi 3-1 Victor

7° giornata Serie D Girone D 2023/2023

Carpi 3-1 Victor San Marino

Carpi (4-3-2-1)

Rinaldini; Tcheuna (46’st Ofoasi), Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli (42’st Frison), D’Orsi; Larhrib (35’st Tentoni); Cortesi (25’st Massimiliano Rossi), Sall (11’st Arrondini)

A disposizione: Matteo Rossi, Lamine, Bouhall, Quarena

Allenatore: Cristian Serpini

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Onofri, Lombardi (38’st Manara), Tosi (19’st De Santis); Gramellini, Sabba, Lattarulo (28’st Haruna), Lazzari (5’st Sollaku), Giacomo Benvenuti (5’st Tommaso Benvenuti); Arlotti, D’Este

A disposizione: Gattuso, Morelli, Michelucci, Sami

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Nuzzo

Assistenti: Scipione – Cardini

Ammoniti: 40’pt Cortesi (C), 15’st Lattarulo (V), 22’st Gramellini (V), 34’st Cecotti (C), 49’st Manara (V)

Marcatori: 6’pt Cortesi, 16’pt Sall, 8’st Arlotti, 31’st Arrondini

STADIO ‘SANDRO CABASSI’ (Carpi) – La settima giornata del girone D di Serie D mette la Victor di fronte all’ostacolo Carpi. Al Sandro Cabassi la formazione di Serpini trova subito la rete che sblocca le ostilità, Cortesi supera Onofri e si lancia verso la porta di Pazzini e lascia partire una conclusione che si insacca sotto la traversa. Ci riprova Cortesi al 10’ con la conclusione dal limite di destro sulla quale si distende Pazzini. Dieci minuti dopo il vantaggio, i biancorossi trovano anche il raddoppio con Abdoulaye Sall che evita la marcatura avversaria e serpentina dentro l’area battendo Pazzini. La prima occasione per i sammarinesi arriva al 20’ con Lattarulo che serve D’Este, il 96 ci prova con il sinistro sul primo palo ma Rinaldini blocca la sfera. Tenta di creare un pericolo anche Lattarulo al 32’ su calcio piazzato dalla lunga distanza, il suo sinistro non si abbassa abbastanza per impensierire il portiere avversario.

La ripresa si apre con la squadra di casa che parte bene con Cortesi, il tiro del numero 20 però finisce in curva. Al 4’ è Alessandro Calanca a rendersi pericolo direttamente da calcio d’angolo che stacca indisturbato, pero il colpo di testa finisce alto. La squadra di Stefano Cassani la riapre all’ottavo minuto con Lattarulo che allarga sulla sinistra per Arlotti, il fantasista numero 10 si accentra e batte Rinaldini. La gara però è più viva che mai e sull’azione successiva Forapani calcia da dentro l’area e centra in pieno il palo. Altra occasione per il Carpi, ancora pericoloso su calcio d’angolo con Calanca che schiaccia di testa e trova il colpo di reni di Pazzini che allontana di nuovo dalla bandierina. Si rifà viva anche la Victor con un ispirato Arlotti che passa a D’Este, l’attaccante scarica in area per Tommaso Benvenuti che però calcia piano e la sfera arriva tra le braccia del portiere avversario. Alla mezzora arriva il gol che mette la parola fine alla partita con Davide Arrondini che lasciato in campo aperto davanti a Pazzini non sbaglia, segnando il 3-1. I biancazzurri rimettono la faccia avanti con il neo entrato Haruna che vede libero al limite Arlotti, il suo tiro però finisce alto sopra la traversa. Ci prova anche Alessandro De Santis servito su corner da Arlotti, la girata del difensore finisce a lato. Vuole iscrivere il suo nome al tabellino dei marcatori anche Marco Forapani che al 40’ lascia partire una conclusione dal limite che fa venire i brividi a tutto lo stadio. Il triplice fischio arriva dopo quattro minuti di recupero, la formazione sammarinese tornerà in campo mercoledì 25 ottobre con la trasferta contro il Corticella nel recupero della sesta giornata.

FOTO © A.C. Carpi – Daniele Lugli