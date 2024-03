San Marino. Arriva LIZA, emozioni a suon di musica. Il 22 marzo alle 21.15 al Teatro Titano

Il 22 marzo il Teatro Titano ospiterà una commedia teatrale unica nel suo genere, protagonista sarà Elena Berera che si esibirà insieme ad un’orchestra dal vivo sulle musiche della più celebre cantante americana

Il 22 marzo alle 21.15 il Teatro Titano ospiterà una ritmatissima commedia musicale dal titolo “LIZA stasera mi confesso” con la talentuosa Elena Berera, accompagnata dall’esilarante Rita Nesci, con la direzione musicale e arrangiamenti del M° Dino Gnassi e la regia di Roberto di Napoli. Lo spettacolo, secondo appuntamento della piccola rassegna TrEATRI, organizzata dall’Associazione Culturale Teatro della Clavicola di San Marino, è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura e la collaborazione degli Istituti Culturali. Lo spettacolo si annuncia come esperienza unica, mix di allegria, ironia, beffe e momenti amari e sofferti. Elena Berera, straordinaria attrice e cantante, si cala nei panni di Liza Minnelli dopo aver rivelato come il destino abbia tracciato il suo percorso professionale grazie a una straordinaria somiglianza con la grande artista americana. Accettando i pro e i contro della somiglianza si confesserà al pubblico attraverso le iconiche canzoni e le interviste a LIZA, narrate in modo empatico dalla contessa “Nesci Fora Trasi Intra di Monterigano”. Sarà un viaggio attraverso la musica dal vivo, arricchito dalla presenza di un’orchestra d’eccellenza che promette risate sincere e il piacere che solo le indimenticabili canzoni di Liza Minnelli possono garantire. Una serata di intrattenimento teatrale con artisti di grande calibro che padroneggiano la scena con maestria. Quella che ospiterà San Marino sarà la “prima assoluta”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la mail teatro.clavicola@gmail.com o il numero 370.1573959. Costo dell’ingresso 15 €.

Il prossimo 20 marzo alle 13 i protagonisti presenteranno lo spettacolo in conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo.

San Marino, 5 marzo 2024/1723 d.F.R.