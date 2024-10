San Marino. ASACON. Tentata truffa: si spacciano per forze dell’ordine, simulando indagini e blocchi bancari

Negli ultimi giorni, diversi amministratori di condominio a San Marino sono stati bersaglio di un tentativo di truffa. I truffatori, utilizzando il numero di telefono del comando dei Carabinieri di Pesaro-Urbino e spacciandosi per marescialli, hanno informato gli amministratori di una presunta indagine giudiziaria in corso, della durata di sei mesi. Secondo i truffatori, alcune persone avrebbero falsificato firme e autorizzato addebiti fraudolenti sui conti correnti dei condomini. Per proteggere i condomini, i falsi carabinieri avrebbero “bloccato” i conti correnti e fissato un appuntamento nella caserma della Gendarmeria.

Successivamente, i truffatori hanno effettuato un’ulteriore chiamata, questa volta utilizzando il numero della Polizia Postale, insistendo sulla necessità di bloccare i conti correnti dei condomini coinvolti nella presunta truffa prima che i truffatori potessero svuotare i conti correnti.

Questo episodio mette in luce la crescente pericolosità degli attacchi hacker e delle truffe, sottolineando l’importanza fondamentale di una formazione continua e professionale. Solo attraverso una preparazione adeguata, infatti, è possibile riconoscere e prevenire tali tentativi di frode, garantendo così la massima tutela ai propri clienti. Gli iscritti ASACON sono stati tempestivamente informati di questi episodi di truffa e nessuno degli iscritti è stato vittima di truffa.