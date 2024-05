San Marino. ASCO 35: doppio impegno internazionale di beneficenza a Montecchio e Dogana

Quello di giugno sarà un mese ricco di impegni per l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (più comunemente nota come ASCO 35). Sono state fissate, infatti, due amichevoli di beneficenza negli impianti della Repubblica di San Marino per i prossimi 1° e 15 giugno 2024.

Sabato prossimo, alle 10:30 e sul sintetico di Montecchio, l’ASCO 35 affronterà i tedeschi del Sauwa Kicker ’03, che tornano in territorio per il secondo anno consecutivo. L’obiettivo è il medesimo: quello di raccogliere fondi da devolvere a San Marino for the Children – come da tempo avviene per gli eventi dell’ASCO 35.

A distanza di due settimane, l’Associazione tornerà in campo all’Ezio Conti di Dogana per un triangolare. Sabato 15 giugno saranno di scena, oltre all’ASCO 35, anche FC Roma Over – ovviamente proveniente dalla capitale italiana – e gli spagnoli dell’Associaciòn Tercio Viejo Murciano. Il fischio d’inizio del primo incontro è programmato alle 9:00.

Entrambi gli eventi di beneficenza – di carattere internazionale – sono patrocinati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e per lo Sport.

FSGC