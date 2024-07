San Marino. ASLEM: conclusa la seconda edizione del Trofeo Bellofiore

Con la vittoria dell’Associazione Sammarinese Arbitri, si è conclusa la seconda edizione del Trofeo Bellofiore, giocato allo stadio Ezio Conti di Dogana il19 Luglio 2024, in ricordo dell’amico Enrico Bellofiore, scomparso a maggio 2022. Al triangolare hanno partecipato le squadre dell’Asco 35, quella dell’Associazione Sammarinese Arbitri e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva promotrice dell’iniziativa.

ASLEM coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente la Famiglia di Enrico, tra cui la moglie Nadia, per aver scelto di devolvere il generoso ricavato dell’iniziativa ai progetti associativi ASLEM e l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva per aver coinvolto la nostra Associazione in questo entusiasmante torneo.

“La perdita di Enrico è un dolore persistente per tutti noi, ma siamo grati della sua esistenza e della sua forza, entrambe presenti nelle nostre vite.” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Il Trofeo Bellofiore è un momento di ricordo e solidarietà e siamo commossi e felici di essere presenti anche quest’anno, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, come parte integrante di questa condivisione.”

Le donazioni raccolte a favore di ASLEM andranno a sostenere il progetto di sensibilizzazione e iscrizione di nuovi donatori di Vita all’interno del Registro Donatori Midollo Osseo, proprio perché l’obiettivo è quello di sconfiggere i tumori del sangue e permettere a tutti i pazienti di guarire.

ASLEM deve raggiungere questo obiettivo per Enrico e per tutti coloro che lottano contro una malattia oncoematologica.