San Marino. Assemblea dei Soci Automobile Club San Marino: approvazione bilancio esercizio 2023  

27/05/2024 Assemblea dei Soci Automobile Club San Marino

Approvazione bilancio esercizio 2023

Come consuetudine ed in ottemperanza alle disposizioni legislative, l’Automobile Club San Marino il giorno 23 u.s. ha convocato l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio anno 2023 presso la sala ATS nell’edificio WTC di Dogana.

L’ampia partecipazione degli iscritti ha ascoltato il presidente di ACS, Avv. Lucio Daniele, che ha relazionato nello specifico sui dati di bilancio del sodalizio inerente allo scorso anno (bilancio chiuso in positivo anche in considerazione della tipologia no profit dell’ente) e ha poi evidenziato le diverse attività svolte da Automobile Club San Marino e dall’organo interno Automotoclub Storico Sammarinese.

In particolare nell’anno 2023 ACS ha promosso ben 3 conferenze in materia di sicurezza stradale e normative inerenti alla circolazione dei veicoli (relatore, tra gli altri, il prof. Balduino Simone), riscuotendo molto interesse e partecipazione.

Le altre attività di ACS dell’anno 2023 si possono riassumere come segue:

diversi raduni auto/moto nel circondario;

collaborazione e supporto negli eventi di manifestazioni internazionali con transito in Repubblica (vedansi Mille Miglia e GP Nuvolari);

ACS Motor Show aperto agli oltre 560 soci del club;

18′ edizione del Giro dei Castelli con partecipazione anche di equipaggi internazionali; 22′ edizione della manifestazione rievocativa Linea Gialla – ASI Milishow anche in collaborazione con l’omologo ente italiano Automotoclub Storico Italiano;

riconferma, in concomitanza di Auto Moto D’Epoca in Bologna, degli accordi in materia di certificazione dei veicoli storici con il citato collaterale ente italiano ASI;

periodiche sedute di certificazione storica per veicoli a due e quattro ruote (verificati 51 mezzi); attività varie per rilascio documentazioni, certificazioni, passaporti FIVA ecc.

Il presidente di ACS ha poi evidenziato i diversi contatti istituzionali, anche per il corrente anno, che certamente produrranno molteplici opportunità per un prosieguo positivo dell’attività dell’Associazione.