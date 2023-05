SAN MARINO. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SUMS

All’indomani del 147.mo anniversario della costituzione della SUMS, fondata il 28 maggio 1876, si è tenuta oggi sabato 27 maggio 2023 l’Assemblea Generale dei Soci SUMS presso la Sala Montelupo di Domagnano.

L’Ordine del Giorno prevedeva, principalmente, l’esame del Bilancio dell’esercizio 2022 ed il rinnovo parziale di alcuni organi sociali. Il Bilancio 2022, che riportava un risultato di gestione positivo, è stato approvato all’unanimità. Per quanto riguarda la nomina di tre membri del Consiglio Direttivo, sono stati riconfermati Alessandro Bianchini e Luciano Scarponi, rispettivamente Tesoriere e Segretario uscenti, mentre è risultato primo degli eletti Antonio Morri. Per il Collegio Sindacale si registra la nomina di Rossana Michelotti, mentre è stato riconfermato per intero il Collegio dei Probiviri, nelle persone di Settimio Bonelli, Lucio L.Daniele e Gino Mina. L’odierna riunione assembleare dei soci SUMS può ritenersi a ragione un’assemblea doppiamente “storica”, non solo perché per la prima volta hanno partecipato delle donne socie, ma perché una donna, la dottoressa commercialista Rossana Michelotti, è entrata in un importante organo sociale del sodalizio, com’è appunto il collegio sindacale. Il Presidente Marino Albani ha poi ringraziato tutti i soci, in particolare i volontari che operano negli organi sociali, nelle commissioni e nella segreteria per la partecipazione e l’attaccamento dimostrato al sodalizio anche in questo anno di impegnativo lavoro.

San Marino, 28 maggio 2023 – Ufficio Stampa SUMS