San Marino. ASSEMBLEA GENERALE UNAS – Lunedì 20 maggio

Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino, è convocata la

ASSEMBLEA GENERALE UNAS

per lunedì 20 maggio 2024 ore 12:00 in prima convocazione (in mancanza del 50% degli iscritti)

Lunedì 20 maggio 2024 – alle ore 13:00 in seconda convocazione

presso la sede UNAS – P.le M. Giangi n. 2 – San Marino

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Analisi e votazione Nota Integrativa al Bilancio e Bilancio UNAS chiuso al 31/12/2023 Varie ed eventuali

Nel salutare cordialmente, informo che per ovvi motivi logistico/organizzativi è gradita una conferma della propria partecipazione (tel. 0549 992148).

Luigi Ceccoli

Presidente