San Marino. Assemblea Generale USC 2024

Il 15 maggio u.s. si è svolta presso The Regent Hotel l’Assemblea Generale degli Associati di Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) durante la quale è stato approvato il bilancio dell’associazione per l’esercizio finanziario 2023 e il rinnovo delle cariche sociali.

Un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente il quale ha lavorato per informatizzare tutte le pratiche e le comunicazioni all’interno del direttivo e verso tutti gli associati rendendole fruibili, immediate, trasparenti e sempre a portata di mano con un “clic”. Sono stati presentati i progetti e gli impegni che l’associazione sta portando avanti con coerenza che interessano direttamente tutte le PMI.

Il momento più importante previsto all’ordine del giorno è stato il rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione fino al 2027.

Come previsto dallo statuto di USC la nuova compagine sarà così composta:

Arzilli Marco, Banfi Fabrizio, Battistini Denis, Balducci Rosalba, Castiglioni Davide, Fabbri Luca, Fantini Tommy, Faragona Luca, Grossi Annamaria, Guidorzi Emanuele, Mancini Manuel, Santi Adriano, Urbinati Marina, Valentini Diego e, durante il primo incontro del neo Consiglio Direttivo avvenuto giovedì 23 maggio, sono state assegnate le cariche di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore.

Riconfermati alla guida di USC Marina Urbinati Presidente affiancata da Tommy Fantini Vice Presidente e Luca Fabbri Coordinatore.

Ringraziando tutti gli imprenditori per il loro fattivo apporto, auguriamo al nuovo Consiglio Direttivo buon lavoro con l’auspicio di proseguire quanto lasciato in eredità dal precedente e di portare a compimento tutti gli obiettivi e progetti indispensabili e di supporto per tutte le PMI della Repubblica di San Marino continuando a “dare voce alle imprese”.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo