San Marino. Asset Intangibili & Competitività – Focus su design e marchi. Webinar 17 aprile ore 16.30

Un webinar con relatori designer, mandatari, manager, legali, esperti societari e fiscalisti su uno degli asset più rilevanti per le imprese, piccole o grandi che siano, e spesso fra i meno valorizzati e tutelati: il ?????? e i ?????? . Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio organizza un webinar, accreditato dall’?????? ??? ??????? ?????????????? ?? ??????? ????????? di San Marino, con relatori d’eccezione dal Corso di Design – riccardo varini ed Elena Brigi di UNIRSM – Università degli studi della Repubblica di San Marino, Giovanni Francesco Casucci e Mario Rocco dalla multinazionale ????? & ?????, da Luigi Boggio PRAXI Intellectual Property e da un’azienda d’eccellenza del tessuto imprenditoriale sammarinese con Ada Improda di ????????. Un intervento anche di Marilisa Mazza ODCEC di San Marino. Introdurranno il webinar Denis Cecchetti – DG di ???????–?????? ?? ?????????, Silvia Rossi – Direttore dell’??????? ?? ????? ???????? ? ?????? e Riccardo Varini – Direttore del Corso di Laurea in Design di Unirsm Design. L’Avv. Giovanni Francesco Casucci – legale grande conoscitore del framework normativo sammarinese e già consulente di vari Esecutivi sammarinesi, modererà gli interventi lungo un percorso che mira a rendere consapevoli i professionisti e le imprese sammarinesi sulle leve pratiche per influire concretamente dalla genesi di design e marchi fino alla loro valorizzazione in ogni fase di vita dell’azienda e alla loro tutela in sede di eventuale contenzioso. Ne emergerà un set di informazioni utili all’azione concreta di designer, manager, consulenti e istituti finanziari al servizio della competitività delle aziende nelle loro strategie di crescita e sviluppo. Informazioni e best practice utili alle aziende di ogni dimensione, dal piccolo esercizio commerciale alla grande azienda abituata a competere sui mercati internazionali. Il webinar gode della preziosa collaborazione di ????, ???? ? ??? in rappresentanza del ricco tessuto di imprese sammarinesi quali motori dello sviluppo economico e sociale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://www.camcom.sm/webinar-asset-intangibili-competitivita-design-e-marchi-17-aprile-ore-1630/