San Marino. Associazione Carità senza Confini: oggi parte un container per l’Africa

L’Associazione Carità senza Confini continua il suo impegno di solidarietà verso i poveri, questa volta attraverso la spedizione di un container in Zambia con tanti aiuti destinati a scuole, ospedali, orfanotrofi, famiglie bisognose e alla San Marino Bakery, il forno dell’Associazione a Lusaka.

Vogliamo subito ringraziare tutti coloro che hanno donato vestiti, scarpe, piastrelle, vernici, materiale scolastico, biciclette, attrezzature e ausili medici, macchine da cucire, sanitari, tessuti e altro ancora: tutto questo diventerà aiuto concreto per tante persone. Grazie! Questa è l’ennesima prova della generosa solidarietà della nostra gente!

Con questa spedizione Carità senza Confini invierà alla San Marino Bakery un forno ed una impastatrice che sono necessari per far fronte al grande incremento di produzione, infatti il forno, che opera 24 ore su 24, dà lavoro a 22 persone e a oltre 50 rivenditori ma, soprattutto, gratuitamente e costantemente fornisce pane a scuole, orfanotrofi, ospedali e ai detenuti del carcere di Lusaka.

Tanti bambini poveri potranno avere materiale scolastico e tante famiglie bisognose saranno aiutate grazie alle tantissime donazioni ricevute in occasione dell’invio di questo ennesimo container.

È doveroso e particolarmente sentito il ringraziamento per i tanti volontari che per giorni e giorni hanno lavorato per preparare tutto.

Vista la vicinanza del Santo Natale non ci rimane che formulare i migliori auguri di Buone Feste e l’auspicio che, di fronte alle guerre, alle violenze e alle ingiustizie che ancora feriscono l’umanità, ognuno di noi si faccia promotore di pace, di fratellanza e di giustizia.

San Marino, 18 dicembre 2023

Associazione Carità senza Confini