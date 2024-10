San Marino. Associazione San Marino Italia e Comites: I rappresentanti delle Associazioni italiane ed italo-sammarinesi ospiti dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino

Nella giornata di ieri l’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Fabrizio Colaceci ed il Funzionario Vicario Dott. Oreste Rosati hanno ricevuto presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a San Marino il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Repubblica di San Marino Dott. Giuseppe Vaglio, il Presidente del Comites San Marino Avv. Alessandro Amadei, il Presidente dell’Associazione SAN MARINO-ITALIA Dott.ssa Elisabetta Righi Iwanejko, il Segretario Generale dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri Prof.ssa Paola Masi ed il Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina Dott. Stefano Valentino Piva (foto). L’incontro con i rappresentanti delle Associazioni italiane ed italo-sammarinesi, svoltosi in un clima di calorosa amicizia, è stato l’occasione per programmare gli eventi del prossimo anno e per dialogare su tematiche di grande attualità che investono sia l’Italia che San Marino. I rappresentanti delle Associazioni unitamente all’Ambasciatore promuovono da sempre le relazioni culturali tra i due Paesi in diversi settori e la condivisione di progetti, ponendo come obiettivo prioritario lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni fra le due Repubbliche. La sinergia tra la società civile e le Istituzioni rappresenta un connubio vincente ogniqualvolta si tratta di promuovere la storia, le tradizioni e l’identità di comunità come quella italiana e sammarinese vincolate da un legame indissolubile di amicizia e di fratellanza.

Ufficio stampa Associazione San Marino-Italia – Comites San Marino