San Marino. Associazione Uno di Noi. NEOFEMMINISMO – L’IDENTITA’ PERDUTA. Teatro Don Bosco – Giovedì 3 ottobre ore 21

Concluso il ciclo estivo di incontri di approfondimento, intitolato ironicamente “Siamo alla frutta”, dove si e? affrontato ad agosto il tema della “finestra di Overton”, applicato all’anomala centralita? dell’aborto nelle presidenziali USA in corso, l’Associazione culturale Uno di Noi torna nuovamente a proporre una serata di confronto, questa volta con Raffaella Frullone, giornalista e autrice.

I temi trattati saranno sempre Vita e Famiglia ma partendo questa volta da un diverso punto di osservazione, quello della donna contemporanea spesso oggetto di un “neofemminismo” che mira ad appiattire anziche? valorizzare l’identita? femminile, la sua forza, le sue prerogative e la sua complementarieta?, per tendere ad un modello di societa? (per noi) distopico fatto di individui, consumatori, possibilmente soli e omologati tra loro.

L’appuntamento, per chi volesse sentire finalmente su questi temi un’altra campana rispetto al mainstream, e? per giovedi? 3 ottobre alle ore 21 al teatro Don Bosco di Borgo Maggiore, come sempre ad ingresso gratuito.

In chiusura formuliamo i nostri migliori auguri alla Reggenza di prossimo insediamento, nella speranza che questo semestre Reggenziale sia quello in cui potremo finalmente vedere concretizzata la Culla per la Vita oggetto di un’Istanza d’Arengo approvata e presentata ad altri Capitani Reggenti.

San Marino, 29 settembre 2024

ASSOCIAZIONE UNO DI NOI