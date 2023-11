San Marino. Associazione UNO DI NOI sulla morte di Indi

“[…] la vita di Indi e? finita alle 01.45. Io e Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. I servizi sanitari e i tribunali non solo le hanno tolto la dignita? di vivere, ma le hanno tolto anche la dignita? di morire nella casa di famiglia. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignita? di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima. Hanno cercato di sbarazzarsi di Indi senza che nessuno lo sapesse, ma noi ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre. Sapevo che era speciale fin dal giorno in cui e? nata”.

Queste parole scritte dal papa? di Indi Gregory non possono che creare un tremendo strazio in chiunque le legge.

I genitori di Indi hanno fatto di tutto per salvare la vita della loro bambina di appena 8 mesi, “rea” di essere affetta da una gravissima malattia inguaribile. La bambina ha anche ricevuto d’urgenza la cittadinanza italiana, perche? si potesse applicare la Convenzione dell’Aja e perche? la stessa venisse accolta dall’Ospedale del Bambin Gesu? di Roma, che aveva dato la disponibilita? ad offrirle cure mediche. I medici di detto Ospedale, autorevoli almeno quanto quelli inglesi, erano infatti convinti che, seppur affetta da una malattia inguaribile, Indi avesse il diritto ad essere curata e ad essere accompagnata con cure palliative, pur senza sconfinare e cadere nell’accanimento terapeutico. Ma nulla e? servito, i giudici inglesi hanno opposto un muro invalicabile e deciso per l’”abbandono terapeutico”, decretando quindi la morte di Indi.

Si, perche? nella civilissima Inghilterra quando dei genitori chiedono di avere altri pareri medici o di avere la possibilita? di curare diversamente il proprio figlio afflitto da gravi malattie interviene di norma il tribunale che decide in ordine al “miglior interesse” del minore. E abbiamo visto in che cosa si sia sostanziato questo principio nel caso concreto: per decisione del tribunale a Indi sono stati rimossi i supporti vitali. Avete letto bene, i supporti vitali, cioe? la somministrazione meccanica di acqua, aria e cibo ad una paziente, che senza tali supporti muore di fame d’aria, di fame d’acqua o di fame di cibo.

Indi Gregory, scortata dalla polizia in un hospice, e? morta per soffocamento tra le braccia della sua mamma. Non le e? stato concesso neppure di morire a casa sua.

Ma come si puo? pensare che il miglior interesse di una bambina sia morire, invece di vivere? E perdipiu? morire per soffocamento!

La morte di Indi e? una sconfitta per l’umanita? intera, per la scienza, per la cultura, per la civilta?, per tutti noi. Purtroppo non e? la prima e non sara? l’ultima. Prima di lei, hanno subito la medesima sorte Alfie, Charlie, Isaiah, bambini considerati dal sistema giuridico e medico non utili per la societa? perche? malati e inguaribili, quindi non degni di vivere.

Il sistema giudiziario inglese e? per molti un modello. Ma evidentemente, come ha dichiarato in questi giorni sui social uno dei legali della famiglia Gregory, Avv. Simone Pillon, quando si pensa di aver raggiunto la perfezione del diritto in realta? si raggiunge la perfezione dell’ingiustizia. Gia? i latini lo sapevano e lo avevano espresso con la massima summum ius, summa iniuria.