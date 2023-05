San Marino. Associazione Wrestling San Marino: attività benefica

Siamo entusiasti di annunciare che AWS Wrestling di San Marino ha deciso di dare ai giovani socialmente disordinati l’opportunità di imparare l’arte del wrestling. Grazie al servizio della Wrestling Series The Titans of Wrestling, offriamo un lavoro che insegnerà loro lo sport e le sue tecniche.

Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di iPhone rotti che possano essere utilizzati come fotocamere per questo scopo. Ti saremmo estremamente grati se potessi donare qualsiasi vecchio iPhone che non possono neanche essere rivenduti come rigenerati, ma ai quali funzionino telecamera e memoria.

I tuoi generosi contributi contribuiranno notevolmente ad aiutare questi giovani ad acquisire preziose abilità e conoscenze nel wrestling, dando loro anche l’opportunità di costruire un futuro migliore.

In caso di domande o dubbi, non esitare a contattarci.