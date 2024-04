San Marino. Atletica: al via la stagione in territorio con i Campionati Sammarinesi Giovanili

Si apre la stagione anche in territorio sammarinese per l’atletica leggera, che sabato 13 aprile al San Marino Stadium ha tenuto i Campionati Sammarinesi Giovanili per le categorie Ragazzi, Cadetti e Meeting di apertura per il settore Assoluto, con oltre seicento atleti presenti.

Nei Ragazzi Rodolfo Fagnini si laurea campione sammarinese nei 60 metri grazie alla seconda posizione in 8.11’’. Nel getto del pesi vittoria per Denis Moroni, mentre la staffetta 4×100 composta da Fabbri, Moroni, Brizi e Fagnini si posiziona davanti a tutti in 55.72’’. Lea Biordi, invece, salta 1,37 metri ed è campionessa sammarinese nel salto in alto.

Passando ai Cadetti, nel giavellotto trionfo di Diego Garnaroli che con 53,27 migliora il record sammarinese. Greta San Martini si lascia tutti alle spalle nel salto in lungo con 5,15 metri e diventa campionessa sammarinese. La squadra per la staffetta 4×100 formata da Gasperoni, Agostini, Selva e San Martini chiude al terzo posto e con il crono di 55.01’’ diventano campioni sammarinesi.

Infine per gli Assoluti ottima prestazione di Simone Gorini, impegnato nei 110 metri a ostacoli, in grado di salire sul gradino più alto del podio in 17.26’’. Primo posto anche per Alessandro Gasperoni, che ha corso i 250 metri in 27.86’’, seguito in seconda posizione da Francesco Molinari staccato di tre decimi (27.89’’). Nei 120 metri maschili secondo posto per Valerio Tagliaferri, seguito in terza posizione da Probo Benvenuti.

Prosegue l’ottimo momento di forma per Alessandra Gasparelli, che taglia il traguardo prima di tutte nei 120 metri femminili in 14.16’’. Nei 250 metri quarto posto per Avril Soulignac Bare (33.65’’), sesta Sofia Bucci (34.51’’) e settima Noemi Cola con 34.98. Le formazioni dell’Olimpus si aggiudicano anche le due staffette miste: la 4×100 con Sammarini, Cola, Proli e Bollini in 47.15’’ e la 4×400 con Gasperoni, Gasparelli, Tagliaferri e Soulignac Bare in 3.41.52’.

Prossimo appuntamento in calendario per la Fsal è fissato per sabato 27 aprile con i Campionati Sammarinesi Assoluti, che si svolgeranno al San Marino Stadium.