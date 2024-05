San Marino. Atletica per tutti – 11 maggio 2024

L’Atletica è per tutti, come la manifestazione che si è svolta allo Stadio Olimpico di Serravalle e che ha visto gareggiare insieme gli Atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali, giovani Atleti della San Marino Athletics Academy e studenti della 1 liceo linguistico sezione B di San Marino nella giornata di sabato 11 maggio. Sotto la guida delle insegnanti Sandy Berti, Daniela Recchia e Valentina Grossi, gli studenti stanno portando avanti il Progetto “Un anno con Teo”. Teo Flores Lazcano pratica Atletica Leggera da qualche anno e gli studenti hanno voluto provare a partecipare all’attività sportiva del loro compagno di classe. Si sono suddivisi in diversi ruoli: chi ha fatto l’Atleta, chi il giudice e chi il Coach.

L’evento, organizzato dalla FSSS e da Special Olympics San Marino in collaborazione con il Gruppo Giudici Gara della FSAL, ha voluto celebrare la pratica dell’Atletica Leggera in modo inclusivo. Gli Atleti hanno partecipato a gare di corsa sui 60m (i più giovani) e 100m, getto del peso e lancio del vortex (per i più piccoli) ed infine la staffetta unificata.

Per la cronaca, i più veloci nei giovani sono stati Grace Buscarini ed Enzo Tani; nella categoria 11-14 anni Silvia Macina e Leon Ceccarelli sui 60m. Sulla distanza regina dei 100m hanno vinto Monia Conti e Lorenzo Biordi.

Nel getto del peso donne, si sono classificate al 1 posto Denise Redi, seguono Marilu Pruccoli e Monia Conti.

Nei maschi, ha prevalso Lorenzo Biordi, davanti a Ruggero Marchetti e Teo Flores Lazcano.

Il podio del lancio del vortex femminile è il seguente: 1. Silvia Macina 2. Emma Buscarini 3. Margherita Pala.

Nei maschi vince Leon Ceccarelli, seguito da Enea Chiari ed Erik Forcellini.

Nella sfida del giro di pista a staffetta unificata, sotto l’occhio attento degli educatori della FSSS, grandi e piccini hanno saputo dare il meglio di sé per tentare di fare vincere la propria squadra. Ha tagliato il traguardo per prima, la squadra composta da Simone Moretti, Erik Forcellini, Silvia Macina, Barbara De Biagi, Denise Redi e Davide Mancini. Gli Atleti sono stati premiati dal Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, dalla Presidente di Special Olympics San Marino, Barbara Frisoni e dalla D.ssa Eleonora Comellini per la FSSS.

