San Marino. Atteggiamento Sds Berti. Le liste Demos, Libera-Socialisti, RF, Rete e PSD hanno incontrato a Palazzo Pubblico i Reggenti

Questa mattina alle ore 9.00 rappresentanti delle liste Demos, Libera – Socialisti, Repubblica Futura, Rete, Partito dei Socialisti e dei Democratici hanno incontrato a Palazzo Pubblico gli Ecc.mi Capitani Reggenti per esprimere forti preoccupazioni in merito a quanto sta accadendo nella Commissione Elettorale e sull’atteggiamento tenuto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Le liste che già gli scorsi giorni avevano manifestato forti perplessità verso l’orientamento del Segretario di Stato per gli Affari Interni di utilizzare al fine del riconoscimento personale degli elettori per le elezioni politiche di domenica 9 giugno 2024 un documento rilasciato dal corpo consolare, ritenevano la questione chiusa con la riunione della Commissione elettorale e con la successiva riunione dei rappresentanti di lista.

Ma le successive dichiarazioni della lista in cui è candidato il Segretario di Stato per gli Affari Interni hanno rinfocolato una polemica che avremmo ritenuto conclusa.

A ciò si è aggiunto il fatto che lo stesso Segretario di Stato per gli Affari Interni in una interlocuzione via mail con i membri della Commissione Elettorale, in merito alla contestazione di alcuni contenuti del verbale della Commissione, in data 31 maggio alle ore 15.07 avrebbe scritto: “metto a disposizione della Commissione la mia registrazione della seduta, effettuata a mia difesa e che mi vedrei costretto, se del caso, ad utilizzare”, cosa poi lasciata intendere anche oggi in una intervista rilasciata a un quotidiano.

Demos, Libera – Socialisti, RF, RETE, PSD sono preoccupati rispetto all’atteggiamento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, della questione della registrazione della Commissione elettorale, del clima di tensione che si sta ingenerando rispetto alle prossime elezioni politiche.

Le liste chiedono che vi sia vigilanza, della Commissione Elettorale, rispetto allo svolgimento della consultazione elettorale di domenica e vi sia un chiarimento definitivo rispetto a fatti gravi, considerazioni fuori luogo, espresse da un membro del Congresso di Stato impegnato, per ruolo istituzionale, nella gestione della consultazione elettorale di domenica 9 giugno 2024.

Le liste vigileranno con attenzione sul corretto svolgimento delle elezioni affinché un appuntamento così cruciale per il Paese avvenga nella massima correttezza, trasparenza e tutela dei cittadini che prestano servizio come personale delle sezioni elettorali e dei dipendenti dell’Amministrazione fortemente impegnati, con spirito di servizio e professionalità, nell’organizzazione della consultazione elettorale.

Movimento RETE

Libera – Socialisti

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Repubblica Futura

Demos.

San Marino, 5 giugno 2024