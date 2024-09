San Marino. Attiva-Mente: Inclusione, è una parola magica, quando esiste svanisce

Riteniamo che iniziative come Tuttavia…che Spettacolo! siano fondamentali per il loro ruolo di sensibilizzazione e inclusione sociale, affrontando temi di grande rilevanza come la disabilità, i diritti umani e l’uguaglianza di genere.

La qualità organizzativa è semplice e sicuramente perfezionabile, ma siamo altrettanto certi che questo tipo di manifestazioni offra l’opportunità di creare consapevolezza, portando all’attenzione del pubblico questioni spesso trascurate. Attraverso attività culturali, sportive e artistiche, si costruisce un dialogo aperto sulla necessità di una società più equa e inclusiva.

Un elemento centrale è la promozione della partecipazione attiva: le attività proposte, come la mototerapia o il karting inclusivo, dimostrano che tutti, indipendentemente dalle proprie abilità, possono vivere esperienze coinvolgenti e significative. Lo sport, in particolare, si rivela un potente strumento di integrazione, poiché non solo promuove la competizione, ma favorisce il rispetto reciproco e l’abbattimento delle barriere fisiche e sociali. Le discipline proposte quest’anno, come la Boccia Paralimpica o il Basket in Carrozzina, sono un chiaro esempio di come lo sport possa fungere da veicolo per una vera inclusione.

Oltre all’aspetto ricreativo, non è di minor importanza la finalità benefica dell’evento, che raccoglie fondi per organizzazioni no-profit impegnate in progetti di tutela dei diritti umani e nel supporto alle persone più vulnerabili. Il coinvolgimento delle associazioni di volontariato rafforza il legame tra la comunità e chi opera sul campo, evidenziando l’importanza della solidarietà.

C’è inoltre una dimensione riflessiva, grazie alla partecipazione delle istituzioni, alle testimonianze e agli ospiti di rilievo, che diventa uno spazio di dibattito in cui affrontare temi fondamentali legati all’inclusione e ai diritti delle persone con disabilità.

“Tuttavia…che Spettacolo!” coinvolge persone di ogni età: dall’intrattenimento per i più piccoli alle tavole rotonde tematiche per gli adulti, creando un ambiente in cui tutti possono partecipare e condividere valori comuni.

Infine, riteniamo importante sottolineare il valore commemorativo di questa iniziativa, che rende omaggio a Maurizio Taddei, indimenticabile per la sua allegria, il suo impegno e tutto ciò di bello e buono che ci ha lasciato attraverso le sue azioni concrete.

Sperando di riuscire nella “magia”, il Programma con le ultimissime variazioni lo trovate su Tuttavia…che Spettacolo!