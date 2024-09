San Marino. Attiva-Mente partecipa alla Freedom Drive a Bruxelles

L’Associazione Attiva-Mente annuncia la propria partecipazione all’undicesima edizione della Freedom Drive, la Marcia della Libertà delle persone con disabilità, che si terrà a Bruxelles dal 23 al 25 settembre prossimo.

Questo evento è organizzato dall’European Network for Independent Living (ENIL), che promuove e difende il diritto alla Vita Indipendente per tutte le persone con disabilità in Europa e non solo.

La Freedom Drive è un’occasione cruciale per portare all’attenzione delle istituzioni europee e dell’opinione pubblica le questioni legate alla disabilità, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’assistenza personale e di contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione.

Attiva-Mente, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle persone con disabilità nella Repubblica di San Marino, aderisce da diversi anni a questa campagna e si unisce a questa lotta per sostenere la dignità e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, promuovendo soluzioni che permettano loro di vivere in modo autonomo e pienamente integrato nella società.

La lotta per una Vita Indipendente è una battaglia di civiltà che deve coinvolgere tutta la società, per superare le barriere culturali e strutturali che ancora oggi limitano la libertà delle persone con disabilità.

Durante la Freedom Drive, i delegati parteciperanno a incontri con rappresentanti delle istituzioni europee e con altri attivisti, per sviluppare politiche che favoriscano l’inclusione e combattano l’isolamento e la segregazione delle persone con disabilità e per discutere e proporre soluzioni concrete che possano migliorare in modo significativo la qualità della loro vita. Per Attiva-Mente è anche l’occasione per incontrare altre realtà associative, confrontarsi con attivisti di diversi paesi e per conoscere nuovi approcci e strategie di prospettiva volti al cambiamento dei sistemi di welfare in tal senso.

Rinnoviamo così, il nostro impegno a lavorare insieme alle istituzioni sammarinesi per promuovere anche nel nostro Paese politiche che garantiscano una vita indipendente a tutti.

Chiunque fosse interessato per questa trasferta in Belgio può contattarci scrivendo una mail a contatto@attiva-mente.info oppure tramite telefono al numero 337 1010500.

Tutte le info sono disponibili sul sito dell’ENIL dedicato a questa importante Campagna di sensibilizzazione

Attiva-Mente